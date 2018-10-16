Otomobilde fuhuş yaparken yakalandılar

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA)- MERSİN'de otomobil içinde fuhuş yaptıkları ileri sürülen G.A. ile D.S. gözaltına alındı.
Turgutreis Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bir kadının fuhuş amaçlı otostop çektiğini gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir alışveriş merkezinin otoparkına giren aracı takip etti. Park eden otomobilde G.A. adlı kadın ile D.S.'nin ilişkiye girdiğini belirleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme heyetince serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Edirne'de gece yarısı şoke eden görüntü! Okul bahçesinde çakmak gazı çekerek...
Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak
Sakarya'da ceza yiyen sürücüden şaşırtan yorum: Bilgi havadan geldi!
Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum