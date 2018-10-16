Otomobilde fuhuş yaparken yakalandılar

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA)- MERSİN'de otomobil içinde fuhuş yaptıkları ileri sürülen G.A. ile D.S. gözaltına alındı. Turgutreis Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bir kadının fuhuş amaçlı otostop çektiğini gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir alışveriş merkezinin otoparkına giren aracı takip etti. Park eden otomobilde G.A. adlı kadın ile D.S.'nin ilişkiye girdiğini belirleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme heyetince serbest bırakıldı.

