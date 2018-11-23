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Otomobilde kanlı infaz! Önce karısını sonra yanındaki adamı...

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Ramazan N., eşi Vildan N. (28) ile Dinçer Doğan'ın (31) bulunduğu otomobili durdurup dehşet saçı. Öfkeli koca, hem karısını hem de yanındaki adamı silahla vurarak öldürdü.

Otomobilde kanlı infaz! Önce karısını sonra yanındaki adamı...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göne, Ramazan N, Fırat Mahallesi 224. Sokak'ta eşi Vildan N. (28) ile Dinçer Doğan'ın (31) bulunduğu otomobili durdurdu.
Ramazan N, eşi Vildan N. ile Doğan'ı ruhsatsız tabancayla başlarından vurarak öldürdü.

POLİSE TESLİM OLDU

Zanlı, olayın ardından polise teslim oldu.

Vildan N. ve Doğan'ın cenazeleri otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıld

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti infaz Diyarbakır

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