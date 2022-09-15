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Otomobilde korkunç olay! Emniyet kemeriyle boğularak hayatını kaybetmişti, sevgilisi için istenen ceza belli oldu

15.09.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Karabağlar'da sevgilisi olduğu iddia edilen evli 1 çocuk babası Hakkı Öz'ün emniyet kemeriyle boğularak ölümüyle ilgili gözaltına alınan Buket Ç. için istenen ceza belli oldu. Dehşete düşüren olayın detaylarını mahkemede anlatan Buket Ç., "Kemerden kendisini kurtaramadı. Benim çabalarım da yetersiz kaldı. Yardım istemek için gittiğim sırada da polisler beni aldı. Hakkı'nın öldüğünü onlardan öğrendim" diye konuştu.

Otomobilde korkunç olay! Emniyet kemeriyle boğularak hayatını kaybetmişti, sevgilisi için istenen ceza belli oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan korkunç olayda yeni detaylar ortaya çıktı. 10 Şubat'ta saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz (43) ile ilişki yaşadıkları ileri sürülen Buket Ç. (40) arasında park halindeki hafif ticari araçta tartışma yaşandı. Çıkan tartışma korkunç bir sonla biterken, mahkemede yeni detaylar ortaya çıktı.

'EMNİYET KEMERİYLE SEVGİLİSİNİ BOĞDU' İDDİASI

İddiaya göre, Buket Ç., sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Öz'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası Hakkı Öz'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, ertesi gün ikindide Menderes ilçe mezarlığında toprağa verildi.

AYRILMAK İSTEMİŞ

Olay günü gözaltına alınıp, ertesi gün sevk edildiği adliyede tutuklanan Buket Ç., hakkında, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Buket Ç.'nin ifadesine de yer verildi. Buket Ç., ifadesinde Hakkı Öz ile aralarında duygusal bir yakınlık olduğunu ancak gayrimeşru işlerle uğraşıp, alkol alması nedeniyle ayrılmak istediğinde kendisine hakaret edip, tehditlerde bulunduğunu belirtti.

"SAÇIMI ÇEKİP, YÜZÜMÜ ISIRDI"

Öz'ün kendisini takıntı yapması nedeniyle yanından ayırmadığını da ifadesinde belirten Buket Ç., olay günü de Öz'ün kendisine hakaret ettiğini ancak korktuğu için sesini çıkartamadığını da kaydederek, "Saçımı çekip, kendisine doğru çekip yüzümü ısırdı. Ardından Orhan isminde birini arayıp, 'Bana bira ısmarlarsan yanına geleceğim' dedi. Sonra sanayiye gittik. Ben araçta beklerken Hakkı, bazı kişilerle orada içki içti. Daha sonra alkollü şekilde araca gelip, kısık bir sesle kulağıma 'Ben kadın parası yiyorum. Koynumdaki kadını satıyorum. Ben çok kötüyüm' gibi şeyler söyledi. Daha sonra araçtan inip bir süre daha alkol aldıktan sonra tekrar gelip, bir adet fişek göstererek, 'Seni sanayide 20 TL karşılığında herkese satacağım. Sen zaten alışkınsın' diyerek hareketlerine devam etti" dedi.

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'KEMERDEN KENDİSİNİ KURTARAMADI'

Sanayide 3 saat kadar kaldıklarını anlatan Buket Ç., daha sonra yaşananları ise iddianamade yer alan ifadesinde şöyle anlattı:

"Hakkı, 'Oğlunu ve senin kelleni keseceğim' diye tehditlerine devam etti. 'Yeter artık bana eziyet etme' diye bağırdım. Bu arada emniyet kemerini bana daha fazla zarar vermemesi için hamle yaparak vücut bölgesine takmak istedim. Ancak kemer boyun kısmına geldi. Bu şekilde kendisini sabit tutmak için kemeri bir tur daha boyun kısmına çevirdim. O arada Hakkı, aracın sol ön kapısını açtı. Kapı arasına sol ayağını koyup, kapanmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada ben de araçtan çıkmasını engellemek için dizlerine ve sol elimle de göğsüne bastırıp, sağ elimle de çekmeye başladım. Kalçamla da direksiyonun korna kısmına basarak yardım gelmesini amaçladım. Bu şekilde 2 dakikalık bir mücadele sonrasında Hakkı'nın kapıdan aşağıya kaydığını gördüm. Kemerden kendisini kurtaramadı. Benim çabalarım da yetersiz kaldı. Yardım istemek için gittiğim sırada da polisler beni aldı. Hakkı'nın öldüğünü onlardan öğrendim" dedi. İddianamede İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporunda Hakkı Öz'ün ağzından alınan kıl örneklerinin Buket Ç.'e ait olduğunun tespit edildiğine de yer verildi.

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'5 DAKİKA DİREKSİYON SİMİDİNE OTURARAK...'

Avukat Halil İbrahim Karaağaç, yargılama sırasında sanık Buket Ç.'in iddianamedeki 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Sanık 'kasten adam öldürme' suçunu işlemiştir. Bu yönde cezalandırılmasını istiyoruz. Adli Tıp Raporu'na göre Hakkı Öz, 2.74 promil alkollüdür. Buket Ç., emniyet kemerini Öz'ün boğazına dolayarak ayrıca direksiyon simidine oturarak eylemi gerçekleştirmiştir. Bu asfiksili (havasızlıktan) ölümler, 5-10 dakika arasında gerçekleşmektedir. 5 dakika direksiyon simidine oturarak öldürme işlemine devam etmesi bu suçu kasten işlediğinin delilidir" dedi.

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ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA

Öte yandan, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi, Hakkı Öz ile ilgili detaylı otopsi raporunu hazırladı. Raporun sonuç bölümünde, kanında ethanol ile sildenafil saptanan Öz'ün ölümünün bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı da kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir emniyet kemeri
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