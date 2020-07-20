Otomobilde logo furyası: Toyota da logosunu değiştirdi! İşte Toyota'nın yeni logosu

Otomobil dünyasında son zamanlarda bir logo değiştirme furyası başladı. Geçtiğimiz günlerde Opel'in yeni Mokka ile başlattığı bu furyaya daha sonra Nissan da katıldı. İki marka da dijitalleşmeye uygun bir biçimde eski logolarını değiştirme yoluna gitti. Bu iki markaya şimdi ise Toyota eklendi. Fakat Toyota global bir değişime değil, sadece Avrupa pazarını etkileyecek bir yeniliğe gitti.

İŞTE AVRUPA'DAKİ TOYOTA'NIN YENİ LOGOSU

Toyota, Avrupa pazarında 2009'dan beri kullandığı klasik Toyota logosunu iki boyutlu hale getirdi ve daha dinamik bir yapıya kavuşturdu. Logonun simgelerinde veya tasarımında ise büyük bir farklılık yaratmayan Toyota, yeni logosunu dijital platformlarda kullanmak için oluşturdu. Yani Opel ve Nissan'da olduğu gibi kapı yine dijitalleşmeye çıktı. Toyota Avrupa Satış Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısıı Didier Gambart da konuyla alakalı yaptığı açıklamada buna dikkat çekti.

'YARIN'I DÜŞÜNEREK GELİŞTİRDİK'

Toyota'nın yeni logosu hakkında konuşan Didier Gambart Toyota'nın yeni marka tasarımını yarını düşünerek geliştirdiklerini söylüyor. ''Odak noktamız, Toyota'nın elektrikli araçların, mobilite hizmetlerinin ve çevrimiçi perakendecilikteki hızlı genişlemesine ayak uydurmalarına izin veren daha iyi müşteri bağlantıları sağlamaktı.'' diyen Didier Gambart yeni logo ile müşteri arasındaki daha iyi bağ kurulacağını dile getiriyor.