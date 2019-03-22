HABER

Otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, 2 yaşındaki kızı Evra'nın biberonunu evde unuttuğunu fark eden Sümeyye Çakır, çocuğu otomobilde bırakıp anahtarı eline vererek eve gitti.

Otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 2 yaşındaki kızı Evra'nın biberonunu evde unuttuğunu fark eden Sümeyye Çakır, çocuğu otomobilde bırakıp anahtarı eline vererek eve gitti. Anahtarın tuşuna basan Evra, kapıların kilitlenmesiyle araçta mahsur kaldı. Minik Evra, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Tüfek Sokak'ta meydana geldi. Kızı Evra ile otomobiline binen Sümeyye Çakır, çocuğun biberonunu evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine anne Çakır, kızını otomobilde bırakıp, aracın anahtarını da eline vererek eve gitti. Evra anahtarın tuşuna basınca aracın kapıları kapandı. Biberonu alarak evden dönen Sümeyye Çakır, aracın kapılarını açamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını levye ile aralayarak açmayı başardı. Kapı açılır açılmaz Sümeyye Çakır, kızı Evra'yı kucağına alıp uzun süre sarıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardıOtomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardıOtomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardıOtomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardı

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Otomobil tarlaya uçtu; sürücü ile Kazak kadın öldüOtomobil tarlaya uçtu; sürücü ile Kazak kadın öldü
Eski sevgili cinayetinde 3 kişiye 25'er yıl hapisEski sevgili cinayetinde 3 kişiye 25'er yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.