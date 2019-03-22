HABER

Otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, 2 yaşındaki kızı Evra'nın biberonunu evde unuttuğunu fark eden Sümeyye Çakır, çocuğu otomobilde bırakıp anahtarı eline vererek eve gitti.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 2 yaşındaki kızı Evra'nın biberonunu evde unuttuğunu fark eden Sümeyye Çakır, çocuğu otomobilde bırakıp anahtarı eline vererek eve gitti. Anahtarın tuşuna basan Evra, kapıların kilitlenmesiyle araçta mahsur kaldı. Minik Evra, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Tüfek Sokak'ta meydana geldi. Kızı Evra ile otomobiline binen Sümeyye Çakır, çocuğun biberonunu evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine anne Çakır, kızını otomobilde bırakıp, aracın anahtarını da eline vererek eve gitti. Evra anahtarın tuşuna basınca aracın kapıları kapandı. Biberonu alarak evden dönen Sümeyye Çakır, aracın kapılarını açamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını levye ile aralayarak açmayı başardı. Kapı açılır açılmaz Sümeyye Çakır, kızı Evra'yı kucağına alıp uzun süre sarıldı.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Kayseri'de DEAŞ üyesi 4 kişi adliyedeKayseri'de DEAŞ üyesi 4 kişi adliyede
6 yıl önce çalınan 7 milyon euro ile ilgili 5 gözaltı6 yıl önce çalınan 7 milyon euro ile ilgili 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.