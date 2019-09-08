HABER

Otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekibince aracın camı kırılarak kurtarılıp babasına teslim edildi

Antalya'da, otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki Iraklı çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Milli Egemenlik Caddesi'nde Iraklı Ali Agma, konakladığı otele gidip dönmek için 3 yaşındaki oğlu İlyas'ı, 07 FJP 48 plakalı otomobilde bıraktı. Küçük çocuk, anahtarın araç üzerinde bırakılması nedeniyle kapıları otomatik olarak kilitlenen araçta mahsur kaldı.

Araç içerisindeki çocuğu fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiye bildirdi.

İtfaiye ekibi camı kırarak çocuğu kurtardı.

Bu sırada olay yerine gelen baba Ali Agma da yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Çocukla yakından ilgilenen polis, araç içerisinde ve çevresinde bulunan cam kırıklarının temizlenmesi için babaya yardım etti.

Iraklı baba, itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür etti.

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Burhaniye'de kadın gazi, kurtuluş coşkusuna ortak olduBurhaniye'de kadın gazi, kurtuluş coşkusuna ortak oldu
Bakan Ersoy: Japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz (2) - YenidenBakan Ersoy: Japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk itfaiye kurtarma mahsur kalma polis

En Çok Okunan Haberler

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önünde eylem yapan annelere kadın gazetecilerden destek

HDP önünde eylem yapan annelere destek!

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Diyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.