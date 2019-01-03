Otomobilde mahsur kalan kedi seferberliği

Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilin motor bölümüne girip mahsur kalan kedi için mahalleli seferber oldu. İlk olarak polis ve itfaiye bilgilendirildi, ancak araç sahibine ulaşılamayınca gece müdahale edilemedi. Ertesi gün durumdan haberdar edilen Kaymakam Uğur Turan, Zabıta Müdürü Bülent Gökmen'i bilgilendirince, bu kez araç sahibine ulaşıldı ve kedi kurtarıldı. Geçen salı günü saat 22.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak 89 numara önünde park halinde duran bir otomobilin ön kaputunun altından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, anons dahi ettirdiği araç sahibine bir türlü ulaşamayınca, müdahale edemedi. Ekipler, bir süre sonra aracın yanından ayrıldı. Üzücü bir olay yaşanmaması için bir vatandaş, 'kaputun içinde kedi var' yazısı yazıp aracın camına yerleştirdi. Bu sırada Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan olaydan haberdar oldu ve durumu Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Gökmen'e iletti. Gökmen ve zabıta ekipleri, yaptığı çalışmayla araç sahibi İsmet Atak'a ulaştı. Atak'ın komşu mahalle Urganlı'da yaşadığı öğrenildi. Atak'ın kendi mahallesinde yer bulamayınca aracını komşu Cumhuriyet Mahallesi'ne park ettiği ortaya çıktı. Atak'ın otomobilin yanına gelerek kaputu açmasıyla, zabıta ekipleri yavru kediyi kurtardı. Ancak ekiplerin elinden kaçan kedi, bu kez mahalledeki bir kamyonetin motor kısmına girdi. Araç sahibinin kısa sürede bulunmasıyla kaput açıldı, yavru kedi çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi. Mahalle sakini Sultan Kalay, kedinin nerdeyse 1 gün aracın içinde mahsur kaldığını belirterek, Polis ve itfaiyeye haber vermiştik. Otomobil sahibi olmadığı için kaputu açamadılar. Gece sahibine ulaşılamamıştı. Biz de Kaymakam Bey'i aradık. Sağ olsunlar, duyarsız kalmayarak zabıta ekiplerine bildirmiş. Zabıta ekipleri otomobilin sahibine ulaşarak yavru kediyi kurtardı. Onlara teşekkür ediyorum dedi.

