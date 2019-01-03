HABER

Otomobilde mahsur kalan kedi seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 10:11 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilin motor bölümüne girip mahsur kalan kedi için mahalleli seferber oldu.

Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilin motor bölümüne girip mahsur kalan kedi için mahalleli seferber oldu. İlk olarak polis ve itfaiye bilgilendirildi, ancak araç sahibine ulaşılamayınca gece müdahale edilemedi. Ertesi gün durumdan haberdar edilen Kaymakam Uğur Turan, Zabıta Müdürü Bülent Gökmen'i bilgilendirince, bu kez araç sahibine ulaşıldı ve kedi kurtarıldı. Geçen salı günü saat 22.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak 89 numara önünde park halinde duran bir otomobilin ön kaputunun altından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, anons dahi ettirdiği araç sahibine bir türlü ulaşamayınca, müdahale edemedi. Ekipler, bir süre sonra aracın yanından ayrıldı. Üzücü bir olay yaşanmaması için bir vatandaş, 'kaputun içinde kedi var' yazısı yazıp aracın camına yerleştirdi. Bu sırada Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan olaydan haberdar oldu ve durumu Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Gökmen'e iletti. Gökmen ve zabıta ekipleri, yaptığı çalışmayla araç sahibi İsmet Atak'a ulaştı. Atak'ın komşu mahalle Urganlı'da yaşadığı öğrenildi. Atak'ın kendi mahallesinde yer bulamayınca aracını komşu Cumhuriyet Mahallesi'ne park ettiği ortaya çıktı. Atak'ın otomobilin yanına gelerek kaputu açmasıyla, zabıta ekipleri yavru kediyi kurtardı. Ancak ekiplerin elinden kaçan kedi, bu kez mahalledeki bir kamyonetin motor kısmına girdi. Araç sahibinin kısa sürede bulunmasıyla kaput açıldı, yavru kedi çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi. Mahalle sakini Sultan Kalay, kedinin nerdeyse 1 gün aracın içinde mahsur kaldığını belirterek, Polis ve itfaiyeye haber vermiştik. Otomobil sahibi olmadığı için kaputu açamadılar. Gece sahibine ulaşılamamıştı. Biz de Kaymakam Bey'i aradık. Sağ olsunlar, duyarsız kalmayarak zabıta ekiplerine bildirmiş. Zabıta ekipleri otomobilin sahibine ulaşarak yavru kediyi kurtardı. Onlara teşekkür ediyorum dedi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Kedi kurtarma seferberliğiKedi kurtarma seferberliği
Sivas'ta göller buz tuttuSivas'ta göller buz tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan 'Ceren Damar' açıklaması: Tüm yönleriyle araştırılıyor

İbrahim Kalın'dan 'Ceren Damar' açıklaması: Araştırılıyor

Başkentte özel ve kamu çalışanlarına operasyon!

Özel ve kamu çalışanlarına operasyon!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar için saat verildi)

İstanbul için yeni uyarı: Saat verildi

Ankara'da cami inşaatında göçük!

Ankara'da cami inşaatında göçük!

İzmir'de feci ölüm! Ekipler hemen müdahale etti ama...

İzmir'de feci ölüm! Ekipler hemen müdahale etti ama...

Metrobüs durağında kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Metrobüs durağında kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.