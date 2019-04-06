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Otomobilde Mahsur Kalan Pelin Bebeği İtfaiye Kurtardı (ÖZEL)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Çağrı ÇALIŞKAN- İSTANBUL DHA Kartal'da aracın içinde mahsur kalan Pelin bebek itfaiye tarafından kurtarıldı Olay Kartal Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi.

Haber-Kamera:Çağrı ÇALIŞKAN- İSTANBUL DHA Kartal'da aracın içinde mahsur kalan Pelin bebek itfaiye tarafından kurtarıldı Olay Kartal Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki Pelin bebeğin bulunduğu araçtan inen baba, bir anda kapıların kilitlendiğini farketti. Anahtar içeride olduğu için kapı açılmayınca durum itfaiye bildirildi. Olay yerine itfaiye otomobil yan camını kırarak kilitli kapıyı açtı. Pelin bebek olay yerine gelen annesine verildi. Annesi uzun süre bebeğine sarılarak öptü. Pelin bebek itfaiye ve sağlık ekiplerinin de ilgi odağı oldu.

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