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Otomobilde nefessiz kalan köpek, son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 02:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, mahsur kaldığı otomobilde baygınlık geçiren 'Karbon' adlı köpek, cam kırılarak kurtarıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, mahsur kaldığı otomobilde baygınlık geçiren 'Karbon' adlı köpek, cam kırılarak kurtarıldı. İtfaiyeciiler köpeğe suyla ilkyardım müdahalesinde bulundu. Köpeğin durumunun ağırlaşması üzerine polisler köpeği kucaklayarak 500 metre ilerideki veterinere götürdü.

Edremit'te saat 15.00 sıralarında, 35 AGR 537 plakalı otomobilini Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerine bırakan Pınar Şahin, annesi ile birlikte bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca camları kapalı olan otomobilde kalan 'Karbon' adlı köpek, gölgede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle nefes almakta güçlük çekerek baygınlık geçirdi. Çevredeki iş yeri sahipleri durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ve polisi bildirdi. Polis, otomobil sahibine ulaşamayınca, itfaiye ekipleri otomobilin sağ arka camını kırarak kapıyı açtı.

BAYGIN HALDE BULUNDU

İtfaiyeciler, baygın halde otomobilden çıkarılan Karbon'a ilk olarak su ile ilkyardımda bulundu. Bir süre müdahale edilen Karbon'un kendisine gelmemesi üzerine polis memurları köpeği kucaklayarak veterinere götürdü. Veteriner hekim Eda Ülkü Çınar tarafından Karbon ilk olarak küvete sokularak yıkandı. Ardından oksijen verilen Karbon yaklaşık bir saat sonra kendisine gelmeye başladı. Bu sırada otomobilin sahibi Pınar Şahin'e ulaşıldı. Veteriner kliniğine giden Şahin, köpeğinin durumunu görünce ağlamaya başladı. Hıçkırıklara boğulan genç kadın, polis tarafından sakinleştirildi.

'RAMAK KALA KURTARILMIŞ'

Veteriner hekim Eda Ülkü Çınar, "Hayvan uzun süre oksijensiz kalmış. Otomobilde oksijen kalmaması nedeniyle sıkıntı yaşamış ve baygınlık geçirmiş. Şimdi biraz daha iyi ama 4 saat sonra solunumu tam olarak düzene girebilir. Ramak kala kurtarılmış. Biraz daha geç kalınsa ölebilirdi. Ne kadar süre oksijensiz kaldığını bilmiyoruz. Şu an hayati tehlikeyi atlatmış gibi duruyor. Ama akciğerlerinde enfeksiyon olup, olmadığı kontrol edilecek" dedi.

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