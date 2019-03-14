Otomobilde ölü bulundu

Dinçer AKBİR- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma çarparak duran otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır'ın (52) direksiyon başında hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak. Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı Mevkii'nde meydana geldi. Yol ayrımındaki kaldırıma çarparak, duran 26 KN 738 plakalı otomobilin içerisinde sürücünün hareketsiz olduğunu fark edenler, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mustafa Çakır olduğu belirlenen sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Mustafa Çakır'ın cansız bedeni Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çakır'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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