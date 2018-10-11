HABER

Otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 12:14 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Suluova ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramalarda, 100 TL'lik 45 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıkdıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Suluova ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramalarda, 100 TL'lik 45 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıkdıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol kontrolü ve denetimleri sırasında İstanbul’dan Suluova ilçesine giden otomobili Ladik karayolunda durdurdu. Uygulama noktasında denetimlerini sürdüren polis ekipleri şüphelendiği otomobilde arama da yaptı. Aramada, 100 TL'lik 45 sahte banknot ele geçirildi. Polis ekipleri, sahte paralara el koyarken, araçta bulunan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O.D., (19) ve T.C.A., (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.S., (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

PARTNERKilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...Kilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...
Burnundan çıkan şey şoke etti Burnundan çıkan şey şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çürümeye terk edilmişti! Son halini gören şaştı kaldı

Çürümeye terk edilmişti! Son halini gören şaştı kaldı

Burnundan çıkan şey şoke etti

Burnundan çıkan şey şoke etti

E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç

E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç

Erzurum'da çocuğa cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti!

Erzurum'da çocuğa cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti!

Antalya'da akılalmaz olay: Sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapmış!

Antalya'da akılalmaz olay: Sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapmış!

Boeing 747 kokpitinden eşsiz görüntüler

Boeing 747 kokpitinden eşsiz görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.