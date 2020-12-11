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Otomobilde sıkışan arkadaşının başından ayrılmak istemedi

11.12.2020 22:29 | Son Güncelleme:
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Karaman’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karaman’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir kişi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü araçta sıkışan arkadaşının başından ayrılmak istemedi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayide çalışan işçileri evlerine götürmekte olan Veysel Ş. yönetimindeki 70 FU 715 plakalı Mercedes marka minibüs ile Mustafa K. idaresindeki 70 FT 084 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobilde bulunan Azim Ç., araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Azim Ç., itfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Kaza sonrası eli yüzü kanlar içerisinde kalan otomobil sürücüsü Mustafa K., araç içerisinde sıkışan arkadaşının başından bir türlü ayrılmak istemedi. Sağlık görevlileri ve polis tarafından zor ikna edilen Mustafa K, daha sonra ambulansa bindi. Diğer yaralılar da kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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