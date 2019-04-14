Otomobilde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, köpeklerden kaçarken girdiği park halindeki otomobilin tekerlek kısmında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Sokak'ta, sokak köpeklerinden kaçan kedi, yol kenarında park halindeki 35 ASB 50 plakalı otomobilin sağ ön tekerlek kısmına girdi. Kedi burada mahsur kaldı. Arabadan gelen sesi fark eden vatandaşlar, araç sahibine kediyi fark etsin diye not bıraktı, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, 25 dakikalık çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağ ayağı zedelenen kedi, tedavisi için, çağırılan Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim edildi.

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