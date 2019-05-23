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Otomobilde sıkışan sürücü güçlükle çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:39 | Son Güncelleme

Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Eflani ilçesine giden Ramazan Aktekin yönetimindeki 78 BT 525 plakalı tır ile karşı yönden gelen Mustafa Demirci'nin kullandığı 37 PR 895 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani yol ayrımı bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sıkıştığı yerden diğer sürücüler tarafından çıkartılamadı. Olay yerine sağlık, jandarma, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonunda sıkıştığı yerden çıkartılabilen sürücü Demirci, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Karabük Kaza

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