Otomobilde sıkışan sürücünün çektiği acı yüzüne yansıdı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, bir otomobilin arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan diğer otomobil, yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücünün yaşadığı acı yüzüne yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-655 Karayolu Borsa Endüstri Meslek Lisesi mevkiinde meydana geldi. Akçakoca istikametine giden Adem Aksu yönetimindeki 81 DK 351 plakalı otomobil, Mustafa Esmeray yönetimindeki 06 EA 6405 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mustafa Esmeray'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, savrularak yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarparak durabildi. Kazada Mustafa Esmeray, babası Rıdvan Esmeray ve Adem Aksu yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Esmeray itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, çektiği acı ise yüzüne yansıdı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişi, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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