Otomobilde sıkışan sürücüyü polis ekipleri kurtardı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, polis aracına çarptıktan sonra devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücüyü polis ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı Bölge Trafiğe bağlı ekip otosuna arkadan çarpan, O.B. yönetimindeki 06 BN 9040 plakalı otomobil devrildi.

Devrilen aracın içerisinde sıkışan sürücü, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekip otosunun sürücü koltuğunda bulunan polis memuru M.İ. ise göğsünden hafif şekilde yaralandı.

M.İ, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, O.B. ise Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan O.B'nin, kaza öncesinde, psikolojik tedavi gördüğü özel bir hastaneden kaçtığı öğrenildi.

