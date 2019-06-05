HABER

Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı; 2 çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

BURSA'da otomobilde çakmak gazı soluduğu iddia edilen Emirhan E.

Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı; 2 çocuk yaralandı

Serkan AKKUŞ- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da otomobilde çakmak gazı soluduğu iddia edilen Emirhan E. (15) ve Emir D. (16), meydana gelen patlamada yaralandı. Patlamanın ardından kaçan çocuklar, yol ortasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan E. ve arkadaşı Emir D., kullanılmayan park halindeki otomobilde, çakmak gazı solumaya başladı. Bu sırada çocuklardan biri sigara yakmak için çakmağı çakınca, patlama oldu. Patlamayla birlikte çocukların elbiseleri ve saçları alev aldı, otomobilin camları kırıldı. Paniğe kapılan Emirhan E. ve arkadaşı Emir D., araçtan inip kaçtı. Patlamaya uyanan çevre sakinleri, olay yeri yakınında, yolda iki çocuğu baygın halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ambulansla çocuklar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emirhan E. ve Emir D.'nin vücutlarında ağır yanıklar olduğu belirtildi.
Patlamanın yaşandığı otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 çakmak gazı tüpü ve 1 çakmak buldu.
Mahalle sakinlerinden Turay Sarı, patlama olduğu sırada evde yattığını belirterek, "Ben evde yatıyordum, patlama sesini duyunca dışarıya çıktım, kapı ve pencereler kırılmıştı. Baktığımda araç boştu ve camları kırılmıştı. Bazı komşular da korktukları için bağırıyorlardı. Yaralanan çocuklar olay yerinden kaçmış. Patlama büyük bir gürültü ile oldu ilk başta, deprem zannettik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı; 2 çocuk yaralandıOtomobilde soludukları çakmak gazı patladı; 2 çocuk yaralandıOtomobilde soludukları çakmak gazı patladı; 2 çocuk yaralandıOtomobilde soludukları çakmak gazı patladı; 2 çocuk yaralandı

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Otomobilden telefon çalarken güvenlik kamerasına yakalandıOtomobilden telefon çalarken güvenlik kamerasına yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

THY o ülkeye tüm seferleri durdurdu!

THY o ülkeye tüm seferleri durdurdu!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.