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Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı; 2 çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

BURSA'da otomobilde çakmak gazı soluduğu iddia edilen Emirhan E.

Serkan AKKUŞ- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da otomobilde çakmak gazı soluduğu iddia edilen Emirhan E. (15) ve Emir D. (16), meydana gelen patlamada yaralandı. Patlamanın ardından kaçan çocuklar, yol ortasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan E. ve arkadaşı Emir D., kullanılmayan park halindeki otomobilde, çakmak gazı solumaya başladı. Bu sırada çocuklardan biri sigara yakmak için çakmağı çakınca, patlama oldu. Patlamayla birlikte çocukların elbiseleri ve saçları alev aldı, otomobilin camları kırıldı. Paniğe kapılan Emirhan E. ve arkadaşı Emir D., araçtan inip kaçtı. Patlamaya uyanan çevre sakinleri, olay yeri yakınında, yolda iki çocuğu baygın halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ambulansla çocuklar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emirhan E. ve Emir D.'nin vücutlarında ağır yanıklar olduğu belirtildi.

Patlamanın yaşandığı otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 çakmak gazı tüpü ve 1 çakmak buldu.

Mahalle sakinlerinden Turay Sarı, patlama olduğu sırada evde yattığını belirterek, "Ben evde yatıyordum, patlama sesini duyunca dışarıya çıktım, kapı ve pencereler kırılmıştı. Baktığımda araç boştu ve camları kırılmıştı. Bazı komşular da korktukları için bağırıyorlardı. Yaralanan çocuklar olay yerinden kaçmış. Patlama büyük bir gürültü ile oldu ilk başta, deprem zannettik" diye konuştu.

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