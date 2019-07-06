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Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde Ali Barış (39), otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.

Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde Ali Barış (39), otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.
İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi Köreken Tepesi mevkiinde yol kenarında park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan kişiyi gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Ali Barış olduğu belirlenen kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Otomobil ve çevresinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği saptandı.
Yapılan incelemenin ardından Ali Barış'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, Ali Barış'ı öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulunduOtomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulunduOtomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu

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