HABER

Otomobilde tarihi eserler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, aralarında haç işareti bulunan sürahi ve kadehlerin de bulunduğu 18 parça tarihi eser ele geçirildi.

Otomobilde tarihi eserler ele geçirildi

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, aralarında haç işareti bulunan sürahi ve kadehlerin de bulunduğu 18 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler hangi dönemlere ait olduğunu belirlenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Tunçbilek Jandarma Karakol Komutanlığı, yol kontrolleri sırasında Murat Ç.’nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 küçük kadeh, 2 büyük kadeh, hayvan figürü, insan figürü, haç işaretli sürahi, üzeri hac ve insan figürü süs eşyası, hac işaretli mektup kutusu, küçük boy süs eşyası, haç işaretli olan mühür, mermerden yapılmış insan figürü ve 2 adet haç işaretli kase ele geçirdi. Şüpheli Murat Ç., gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlerin hangi döneme ait olduğunu belirlenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde tarihi eserler ele geçirildiOtomobilde tarihi eserler ele geçirildiOtomobilde tarihi eserler ele geçirildiOtomobilde tarihi eserler ele geçirildi

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
İzmir'de iki grup arasında kavga: 1 yaralıİzmir'de iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Maden ocağında göçük: 4 işçi yaralıMaden ocağında göçük: 4 işçi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

O kız büyüdü! Instagram'ı sallayan poz

O kız büyüdü! Instagram'ı sallayan poz

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.