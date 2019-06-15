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Otomobilde unuttuğu kimliği kabusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde de YKS heyecanı yaşandı.

Otomobilde unuttuğu kimliği kabusu oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde de YKS heyecanı yaşandı. Kimliğini babasının aracında unutan genç kız için polisler seferber olurken, kabus yaşayan kız sınava dakikalar kala girebildi.
Alınan bilgiye göre, YKS sınavı için İnegöl İlçesinde bulunan Nuhmet Küçükçalık Anadolu Lisesine babası Necmettin Bozkurt ile gelen, Hazal Bozkurt kimliğini arabada unuttu. Genç kız, arama noktasına geldiğinde kimliğinin olmadığını fark edince babası arayama başladı. Ancak genç kız bir türlü babasına ulaşamadı. Bunun üzerine emniyet ekiplerinden yardım istendi.
Trafik ekipleri baba Necmettin Bozkurt’un ismini polis arabasıyla anons ederek ulaşmaya çalıştı. Genç kız ise sınava giremeyeceği için gözyaşlarına hakim olmadı. Hazal Bozkurt’u okulda bulunan görevliler sakinleştirmeye çalıştı.
Sınava dakikalar kala babaya ulaşıldı. Arabada unutulan kimliğin getirilmesiyle Hazal Bozkurt sınava girdi.

Otomobilde unuttuğu kimliği kabusu oldu

Otomobilde unuttuğu kimliği kabusu oldu

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