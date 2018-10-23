Otomobilde uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 99 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü F.T. (29) tutuklandı.

Olay, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında İzmir-Manisa Karayolu Süreyya Piknik alanı mevkiinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol kontrolünde şüpheli bir otomobili durdurdu. Polisin otomobilde ve sürücü F.T. üzerinde yaptığı aramada 99 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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