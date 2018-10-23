HABER

Otomobilde uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 22:36 | Son Güncelleme

MANİSA'da polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 99 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü F.T.

Otomobilde uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da polis ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 99 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü F.T. (29) tutuklandı.
Olay, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında İzmir-Manisa Karayolu Süreyya Piknik alanı mevkiinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol kontrolünde şüpheli bir otomobili durdurdu. Polisin otomobilde ve sürücü F.T. üzerinde yaptığı aramada 99 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı

PARTNERSürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!Sürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!
Ankara'da trafik kazada bir aile yok oldu: 4 ölü (1)Ankara'da trafik kazada bir aile yok oldu: 4 ölü (1)
İzmir'de uyuşturucu operasyonu  İzmir'de uyuşturucu operasyonu  
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini ellerini ve ayaklarını bağlayarak döven şahıs tutuklandı

Eşini ellerini ve ayaklarını bağlayarak döven şahıs tutuklandı

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Lisede korkunç olay! Arkadaşlarının havaya atıp tutamadığı Efe ağır yaralandı

Lisede korkunç olay! Arkadaşlarının havaya atıp tutamadığı Efe ağır yaralandı

Konya'da kanlı infaz! Cinayet için ABD'den Türkiye'ye geldi

Konya'da kanlı infaz! Cinayet için ABD'den Türkiye'ye geldi

Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.