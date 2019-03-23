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Otomobilde uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 796 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 240 lira ele geçirildi.

Otomobilde uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 796 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 240 lira ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.B. gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Güneş Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde ve sürücü E.B.'nin üzerinde yaptığı aramalarda 796 captagon uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör, 7 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 240 lira para ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler E.B.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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Otomobilde uyuşturucu hap ve silah ele geçirildiOtomobilde uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi

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