HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilde uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı

Otomobilde uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı

16.12.2020 12:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, otomobilde uyuşturucu kullanan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi’nde bir otomobili durdurdu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, otomobilde uyuşturucu kullanan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi’nde bir otomobili durdurdu. Ekipler, araba içinde bulunan 3 kişinin üzerinde yaptığı aramada içime hazır 10 gram kubar esrar ele geçirdi. Şahıslara adli işlem yapılırken, ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 540 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan Atalar Mahallesi’nde otomobili içinde uyuşturucu kullanan 1 kişi de suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi, kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü
13 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!13 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Banyoda çıplak poz verdi

Banyoda çıplak poz verdi

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Son dakika! 'Selam Tevhid' davasında cezalar belli oldu

Kritik davada cezalar belli oldu

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

Polis yakalamaktan, hırsız motosiklet çalmaktan bıkmadı

Çalmaktan bıkmadılar... Bir kez daha yakalandılar

2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü

2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Afganistan tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.