Otomobilde uyuşturucuya 2 gözaltı

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 11 kilo 120 gram esrar ile 2 kilo metamfetamin ele geçirdi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek ilçe girişinde A.B. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili şüphe üzerine durdurdu. Arama yapılan otomobildeki gizli bölmelerde 11 kilo 120 gram esrar ile 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Sürücü A.B. ile yanındaki M.K. gözaltına alındı.
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