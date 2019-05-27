HABER

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

BOLU'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 93 adet uyuşturucu hap, 0.61 gram skunk maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 93 adet uyuşturucu hap, 0.61 gram skunk maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 93 adet uyuşturucu hap, 0,61 gram skunk maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan aramalarda işçi F.Ş.(37) ile asker E.E.(20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyedeOtomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyede

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
Eşini öldürüp intihar etti, evini vakfa bağışladığı ortaya çıktıEşini öldürüp intihar etti, evini vakfa bağışladığı ortaya çıktı
Turşu fabrikasında yangınTurşu fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.