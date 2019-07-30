HABER

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 Suriyeli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta, hassas burunlu dedektör köpek 'Marco' ile yapılan aramada, bagajdaki valiz içine gizlenen 131 pakette toplam 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Suriye uyruklu Malek A. ve Fad İbrahim polis tarafından gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler birbirlerini suçladı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

PARTNER'Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum''Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum'
Sandıklı'da 5 hektar meşe alanı yandıSandıklı'da 5 hektar meşe alanı yandı
İnternet ve kargo üzerinden silah kaçakçılığı yapan şahıs yakalandıİnternet ve kargo üzerinden silah kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.