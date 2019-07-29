HABER

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

ADANA'da polis bir otomobilde yaptığı aramada, 6 kilo 275 gram esrar ele geçirdi.

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis bir otomobilde yaptığı aramada, 6 kilo 275 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta, hassas burunlu dedektör köpek Marco ile yapılan aramada, bagajdaki yedek lastik bölümüne gizlenen 15 pakette toplam 6 kilo 275 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Suriye uyruklu Ahmet B., Abdülhamit H. ve Muhammet H., polis tarafından gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler birbirlerini suçladı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandıOtomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandıOtomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandıOtomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandı

Gece yarısı korkunç olay! Aracın önünü görenler gözlerine inanamadıGece yarısı korkunç olay! Aracın önünü görenler gözlerine inanamadı
Selde kaybolan 3 yaşındaki Kağan’ın cenazesi hastane morguna getirildiSelde kaybolan 3 yaşındaki Kağan’ın cenazesi hastane morguna getirildi
Ardanuç’ta 2 bin 443 kök Hint keneviri ele geçirildiArdanuç’ta 2 bin 443 kök Hint keneviri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.