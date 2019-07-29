Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis bir otomobilde yaptığı aramada, 6 kilo 275 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta, hassas burunlu dedektör köpek Marco ile yapılan aramada, bagajdaki yedek lastik bölümüne gizlenen 15 pakette toplam 6 kilo 275 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki Suriye uyruklu Ahmet B., Abdülhamit H. ve Muhammet H., polis tarafından gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler birbirlerini suçladı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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