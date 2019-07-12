Otomobilde uyuyan sürücü alkollü çıktı, 'Civan gibiyim' dedi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polis, otomobilde uyuyakalan Mustafa D.'nin sağlık sorunu olup, olmadığını kontrol etmek istedi. Yapılan testte 1,74 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa D., "Civan gibiyim" dedi. Mustafa D.'nin ehliyetine, 6 ay süreyle el koyuldu.

Olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Camları açık otomobilde birinin yattığını görenler, polise haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, otomobilin sürücü koltuğundaki kişiye seslendi. Polisin seslenmesinin ardından gözlerini açan Mustafa D., uykusu olduğunu söyledi. Trafik ekiplerince yapılan testte, 1,74 promil alkollü çıkan Mustafa D., sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayır, asla rahatsız değilim. Civan gibiyim. Alkolüm yok. Alkollü olursam sağa çekip, kafayı vurup, uyuyorum" diye konuştu.

Mustafa D.'nin ehliyetine, alkol nedeniyle 6 ay süreyle el koyuldu.

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