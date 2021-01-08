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  4. Otomobilde yanarak öldü! Kahreden detay

Otomobilde yanarak öldü! Kahreden detay

08.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Otomobilde yanarak öldü! Kahreden detay

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde Ufuk Kızılırmak (25), otomobilinde çıkan yangında, yaşamını yitirdi. Kızılırmak'ın, Yalova’nın Altınova ilçesinde bugün işe başlayacağı öğrenildi.

Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde oturan Ufuk Kızılırmak, bugün iş başı yapacağı Gölcük Tersanesi’ne gitmek için otomobilini çalıştırdı. Bu sırada otomobil alev aldı. Çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Araçtan çıkmayı başaramayan Ufuk Kızılırmak'ın yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

U.K.’nin cansız bedeni, Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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BUGÜN İŞE BAŞLAYACAKTI

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden Ufuk Kızılırmak'ın, Yalova’nın Altınova ilçesinde bugün işe başlayacağı öğrenildi. Bu sabah işe gitmek için otomobiline binen Ufuk Kızılırmak'ın yangın sırasında dışarı çıkamadığı belirlendi.

DHA

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