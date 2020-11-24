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Otomobilde "yeni dalga" hazırlığı... Üreticiler sıfır araç stoğu mu yapıyor?

24.11.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Otomobilde "yeni dalga" hazırlığı... Üreticiler sıfır araç stoğu mu yapıyor?

Koronavirüsün ardından son dakika otomobil haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni dalga hazırlıkları yapılırken Avrupa'da üreticilerin stok yaptığı haberleri geliyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, otomotiv sektöründe çalışan işçilerin koronavirüsten dolayı işe gelmediklerine değinerek açıklama yaptı.

Otomotiv endüstrisi "yeni dalga" hazırlığı yaparken, Avrupa'da otomobil üreticilerinin stok yaptığı haberi geldi. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca yaptığı açıklamada, 170 üye firma arasında yapılan araştırmalarda “Çember daralıyor” denilen olgunun gerçekleştiğini açıkladı. 2021'de araba üretimi nasıl olacak? Peki otomotiv sektöründe stok sıkıntısı olacak mı?

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ CİDDİ BİR ŞEKİLDE KORONAVİRÜSÜ HİSSEDİYOR"

Koronavirüs etkileri otomotiv sektöründe kendini göstermeye devam ediyor. Pandemi döneminde üreticilerin taleplere yetişememesi araç fiyatlarında artışa neden olmuştu. Milliyet'te yer alan habere göre Kanca, “7 aylık bir süreçte 5.4 olan oran, sadece 1 günde yani 5 Kasım’da 1.8 olmuş. Bu da aslında hepimizin ‘Çember daralıyor’ dediği olgunun şirketlere de geldiğinin bir işareti. Şirketlerde de artık ciddi miktarda hastalığı hissediyoruz” dedi.

"OTOMOTİV ÜRETİMİ AKSADI"

Koronavirüs hastalarının işe gelmeyerek üretimde aksaklıkların olduğuna dikkat çeken Kanca, "Bu kapsamda, sektör önümüzdeki birkaç ay içerisinde pozitif vaka sayısının yüzde 9.7’ye yükselmesini bekliyor. Yani hastalığın seyrinin şirketlerde iki katına çıkacağı öngörülüyor” diye konuştu. İşyerlerinin güvenli ve sağlıklı olduğunu belirten Kanca, hastaların koronavirüse işyeri dışında yakalandığını belirterek “Görüyoruz ki, hastalık aslında iş yerinden veya çalışmaktan dolayı artmıyor. Hastalık büyük çoğunlukla sosyal hayattan dolayı artıyor” ifadesini kullandı.
Kanca, önümüzdeki 3 ay içerisinde otomotiv üretiminin aynı noktada kalacağını vurgulayarak, üretimin artabileceği yönünde açıklama yapanların da olduğunu belirtti. Kanca, “Genel yaklaşım, vakaların artacak olmasına rağmen üretimde bir aksama yaşanmaması” dedi.

2021'DE SIFIR ARAÇ ÜRETİMİ NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz aylarda pandemi döneminde sıfır araç taleplerini karşılayamayan otomotiv sektöründe bu kış üretim nasıl ilerleyecek araştırması yapılıyor. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, yaptığı açıklamada 2021'de sıfır araba üretimi nasıl olacak araştıran vatandaşların sorularına cevap vermiş oldu. İşte Yazıcı'nın o açıklamaları...

“2020 yılında 5 milyon adedi Avrupa’da olmak üzere, küresel araç üretimi 16 milyon adet azalacak. 2021 yılında bir toparlanma olacağı, küresel üretim artışının yüzde 13 ve Avrupa’daki artışın ise yüzde 16 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise araç üretiminin Haziran ve Temmuz aylarında toparlanmaya başladığını, Ağustos - Ekim ayları 2019’a göre daha yüksek gerçekleştiğini anlatan Yazıcı, “Kasım ve Aralık aylarında üretim adetlerinin planlandığı şekilde gerçekleşeceğini ve 2020 yılını 150 bin araç kayıp ile 1.3 milyon araç üretim seviyesinde kapatacağımızı düşünüyoruz. Eğer pandemi 2. dalga etkisi minimum seviyede ve kısa sürede atlatılırsa 2021 yılında üretimin 1.5 milyon araç seviyesinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Yazıcı şöyle devam etti:

“Araç ihracatı Avrupa pazarlarındaki satışlara paralel olarak düşüş göstermeyi sürdürüyor. Araç adedi olarak Eylül ve Ekim aylarında bir toparlanma görüyoruz. Otomotiv sektörünün, ana sanayi ve tedarik sanayi olarak, toplam ihracatı Ocak-Ekim döneminde 5.3 milyar dolar düştü. Yılsonunda sektör olarak 25 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Tedarik sanayisinin ulaşacağı ihracat hacminin 9 milyar dolar ve toplam ihracat kaybımızın 1.6 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte ikinci kapanma olursa ihracat adetleri Aralık’tan itibaren düşebilir.”

"YEDEK PARÇA İHRACATINDA ARTIŞ VAR"

Kemal Yazıcı, Türkiye’de ana sanayinin Avrupa’daki araç satışlarında yaşanan düşüşe paralel olarak olumsuz etkilendiğini hatırlatırken, “Tedarik sanayicileri biraz daha avantajlı. Çünkü biz oradaki araç üreticilerine satıyoruz ve bu yıla özgü birkaç yeni modelin devreye girmesi Türk tedarik sanayisinin ihracatını olumlu etkiledi. Ayrıca bir kısım yeni araç almak yerine eski araçlarını kullanmaya devam ediyor, bakım ihtiyaçları artıyor. Bu nedenle yedek parça ihracatımız da artış gösteriyor” dedi.

"AVRUPALILAR YEDEK PARÇA ALIYOR"

Alper Kanca da özellikle son birkaç haftadan bu yana özellikle Avrupalı müşterilerinin normalden fazla alım yaptığına dikkat çekerek, “Brexit’ten kaynaklanabilecek belirsizlik biraz önden parça alma isteği oldu. O da son birkaç ayı etkiledi. Ayrıca sınırların salgın nedeniyle tekrar kapanması ihtimaline karşı stok da yapanlar olabilir” ifadesini kullandı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ 2021'DEN UMUTLU

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2021 için “iyimserden ziyade umutlu” olduklarını belirtirken, pandemi koşullarının gelecek yıl da süreceğini belirtti. Piyasaların yeniden kapanıp kapanmayacağını bilemediklerini, bununla birlikte üretim bacağında oluşabilecek bir aksaklığın da pazara yön vereceğini kaydeden Çağdaş, “Özellikle Avrupa’da yeniden artan kısıtlamaları göz önünde bulundurunca, şu an 2021 pazarı için öngörü yapmamız doğru olmayacaktır” dedi.


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