Otomobildeki 1570 uyuşturucu hapa 3 gözaltı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, polisin arama yaptığı bir otomobilde 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trabzon'a giden otomobili Merzifon ilçesi Meray kavşağında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1570 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



