Otomobildeki 2 bin 133 uyuşturucu hapa 1 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 2 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Çelikhan karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 133 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, araçtaki T.E., N.E. ve M.G.T.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden T.E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, N.E. ve M.G.T. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.E. 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklandı, M.G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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