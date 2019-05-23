Otomobildeki 2 kilo 830 gram metamfetamine 2 gözaltı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Hakkari'den İstanbul'a giden 34 SL 5086 plakalı otomobili, şüphe üzerine Tosya'dan geçerken durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'ICE' ile arama yapıldı. Aracın gizli bölmesinde 2 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki Abdulselim Ç. (30) ile Abdulmecit T. (31) gözaltına alınırken, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1,5 milyon TL olduğu belirtildi.

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