Otomobildeki 2 şüpheli, nefes kesen kovalamacayla yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da polisi görünce kaçan 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, kovalamacayla durduruldu. Kovalamaca sırasında 4 araca çarpıp, arka tekerlerinden biri yerinden çıkan otomobildeki cezaevi firarisi Emre Y. ile bazı suçlardan aranan Emre S., gözaltına alındı.

Çorum'da polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, aynı yöne giden 2 otomobille TIR ve bir motosiklete çarptı. Bu sırada otomobilin arka tekerlerinden biri yerinden çıktı. Otomobil, Çorum- Sungurlu karayolundan köy yoluna girdi. Çok sayıda polis ekibinin takip ettiği otomobil, 3 tekerlek üzerinde 2 kilometre daha gittikten sonra durduruldu. Araçtaki 2 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yarı açık cezaevinden firar eden Emre Y. ile bazı suçlardan aranan Emre S. olduğu belirlendi. Otomobilde arama yapan ekipler, araç alım satımı için düzenlenmiş evrak ve bir pompalı tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada kovalamaca anı, saniye saniye kamerayla görüntülendi.