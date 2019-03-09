Otomobildeki 6 kilo esrara 3 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 6 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belkıs Mahallesi'nde şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Narkotik Polisi arama yaptığı otomobilde gizli bölmelere yerleştirilmiş 6 kilogram esrar buldu. Uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürdü.
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