Otomobildeki bidonda kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin bir otomobilde yaptığı aramada bidon ve kutulara gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezine gümrük kaçağı sigara getireceği belirlenen 4'ü İran uyruklu olmak üzere 6 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada su bidonu ve kutulara gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
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