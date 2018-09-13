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Otomobildeki bidonda kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polisin bir otomobilde yaptığı aramada bidon ve kutulara gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Otomobildeki bidonda kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin bir otomobilde yaptığı aramada bidon ve kutulara gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezine gümrük kaçağı sigara getireceği belirlenen 4'ü İran uyruklu olmak üzere 6 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada su bidonu ve kutulara gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobildeki bidonda kaçak sigara ele geçirildiOtomobildeki bidonda kaçak sigara ele geçirildiOtomobildeki bidonda kaçak sigara ele geçirildiOtomobildeki bidonda kaçak sigara ele geçirildi

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