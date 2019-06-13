HABER

Otomobildeki çakmak gazı tüpleri patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 02:18 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobilde bulunan çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Patlama anı çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, park halindeki otomobilde bulunan çakmak gazı tüplerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ferhatbostan Mahallesi'nde park halindeki 34 PS 2973 plakalı otomobilde bulunan çakmak gazı tüpleri henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, otomobilde bulunan M.C.K. ile M.Y.K. (20) yaralandı.

Patlama sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Patlamanın etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, çevredeki bazı binaların da camları kırıldı.

Polis ekipleri araç içerisinde ve çevresinde çok sayıda çakmak gazı tüpü buldu.

Patlama anı çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Prof. Dr. Hayat Erkanal kalp krizi geçirdiProf. Dr. Hayat Erkanal kalp krizi geçirdi
Düğün kana bulandı! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralıDüğün kana bulandı! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çakmak gazı patlama Sivas yaralı

En Çok Okunan Haberler

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Prof. Dr. Hayat Erkanal kalp krizi geçirdi

Prof. Dr. Hayat Erkanal kalp krizi geçirdi

Düğünde başına kurşun isabet eden 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Düğün kana bulandı! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.