HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobildeki cinayetin nedeni, boş şişe kavgası

Otomobildeki cinayetin nedeni, boş şişe kavgası

16.01.2021 20:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da otomobilin içinde 2 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa’da otomobilin içinde 2 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın, boş şişe toplama meselesi yüzünden ortaya çıkan husumet nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada iddiaya göre, otel sahibi olduğu öğrenilen Levent K. (60) 10 V 0672 plakalı aracını, daha önceden husumetli olduğu Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu’nun (35) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 plakalı aracın önüne park etti. Aracından inen Levent K., av tüfeğiyle araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren’e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken yere yığıldı. Bu sırada uygulama yapan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent K., burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu’nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent K. sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği’nden adliyeye sevk edildi. Öğle saatlerinde Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Şahsın, "Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım" dediği öğrenildi.

Benim şişemi toplama kavgası
Levent K.’nin 15 gün öncede aynı yerde otomobilinde alkol alırken elindeki boş şişeyi yere attığı, boş şişe toplayan Orhan Eren’in şişeyi almak isteyince Levent K.’nin "Benim şişemi toplama dediği”, buna sinirlen Orhan Eren’in de Levent K.’yi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Levent K.’nin 15 gün sonra Orhan Eren ile barışmak için bir araya geldiği ikinci kez yaşanan tartışma sonrası otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Orhan Eren ve Orhan Aksu’nun içerisinde bulunduğu otomobile ateş açtığı 2 şahsın ölümüne sebep olduğu belirtildi.
Öte yandan Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu’nun kardeşi olan Orhan Aksu’nun cenazesi Küçükbalıklı Mahallesi 4. Can sokakta ikamet eden ağabeyinin evine getirilip helallik alındı. Daha sonra Taşlı Tarla Ebubekir Camii’ne götürülen cenaze ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun’un Terme ilçesine bağlı Evci köyünde defnedilmek üzere yola çıktı. Saldırıda ölen diğer kişi Orhan Eren’in ise Zonguldak Bakiler köyünde defnedileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Karı-koca kavgası kanlı bitti! Birbirlerini öldürdülerKarı-koca kavgası kanlı bitti! Birbirlerini öldürdüler
44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Mesut Özil, Arsenal ile fesih için anlaştı

Mesut Özil, Arsenal ile fesih için anlaştı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı

Erdoğan paylaştı: Bir kar hatırası

Malatya'da karı-koca kavgası kanlı bitti! Birbirlerini öldürdüler

Karı-koca kavgası kanlı bitti! Birbirlerini öldürdüler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu

Kocaeli'de suçüstü yakalanan kaçak midye avcısı 'Hırsızlık mı yapıyorum?' diyerek kendisini savundu

Suçüstü yakalandı! 'Hırsızlık mı yapıyorum?' diyerek kendisini savundu

Ankara'da caddede pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Ankara'da caddede pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Gökten başına servet yağdı

Gökten başına servet yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.