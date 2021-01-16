Otomobildeki cinayetin nedeni, boş şişe kavgası

Bursa’da otomobilin içinde 2 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın, boş şişe toplama meselesi yüzünden ortaya çıkan husumet nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada iddiaya göre, otel sahibi olduğu öğrenilen Levent K. (60) 10 V 0672 plakalı aracını, daha önceden husumetli olduğu Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu’nun (35) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 plakalı aracın önüne park etti. Aracından inen Levent K., av tüfeğiyle araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren’e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken yere yığıldı. Bu sırada uygulama yapan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent K., burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu’nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent K. sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği’nden adliyeye sevk edildi. Öğle saatlerinde Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Şahsın, "Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım" dediği öğrenildi.