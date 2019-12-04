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Otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Deniz B.'nin (28), otomobilinde tüfekle vurularak, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan, boşanma aşamasında olduğu eşi M.B.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Deniz B.'nin (28), otomobilinde tüfekle vurularak, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan, boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. (24) ile onun kuzeni D.A. (19) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, emniyette susma hakkını kullanıp, ifade vermediği öğrenildi.
Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde bir süredir ayrı yaşadığı M.B. ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Deniz B., kullandığı 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin ailesinin oturduğu sokağa geldi. Kenarda eşini gören Deniz B., otomobili sağa çekerek, yavaşlattığı sırada binanın arasından çıkan D.A. tarafından tüfekle ateş açıldı. Bunun üzerine otomobille kaçmaya çalışan Deniz B., bahçe duvarına çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah izi olan Deniz B.'yi ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Deniz B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Deniz B.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR
Olayın ardından Deniz B.'nin eşi M.B., 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrası tüfekle ateş açanın, M.B.'nin amcasının oğlu D.A. olduğu belirlendi. D.A. da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Susma hakkını kullanarak, ifade vermeyi reddeden M.B. ve D.A., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
'BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ' DEMİŞ
Deniz B. ve şüpheli M.B.'nin 2 çocuklarının bulunduğu, sık sık şiddetli tartışma yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle M.B.'nin, evi terk ederek, ailesinin yanında yaşamaya başladığı; Deniz B.'nin, eşi ve ailesine yönelik tehditler savurduğu, bir süre önce evlerini kurşunladığı ve hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Deniz B.'nin, dün sabah saatlerinde M.B.'nin babasının yolunu keserek, tehdit ettiği ardından eşi M.B.'yi arayıp telefonda "Bunlar iyi günleriniz. Babanın leşini yere sereceğim" dediği öne sürüldü.
CENAZEYİ AİLESİ ALACAK
Öte yandan Deniz B.'nin ailesinin yurt dışında yaşadığı ve bugün akşam saatlerinde Antalya'ya gelerek, Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alacakları belirtildi. Deniz B.'nin cenazesinin nerede toprağa verileceği ise henüz netleşmedi.
OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Deniz B.'nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Deniz B.'nin, M.B.'nin ailesinin oturduğu evin önüne gelip durduğu sırada eşinin araca doğru yaklaştığı, hemen arkasından da D.A.'nın elindeki tüfekle ateş etmeye başladığı anlar yer aldı. Açılan ateşin ardından Deniz B.'nin otomobiliyle kaçmaya çalıştığı, saldırganın ise aracın arkasından birkaç el daha ateş ettiği görüldü. Deniz B.'nin bulunduğu otomobilin bir süre ilerledikten sonra apartmanın bahçe duvarına çarparak durduğu anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, M.B.'nin ise tüfeği eline alıp, otomobilin yanına geldiği görüntülerde yer aldı.

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