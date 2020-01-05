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  4. Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı

Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 23:33 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı.

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Araç sürücülerinin yaralanırken, otomobillerden birinde bulunan aile fertleri, hava yastığının açılmasıyla kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Furkan Bağlan yönetimindeki 34 JM 5501 plakalı otomobil, aynı yönden ilerleyen Kadri Andaç yönetimindeki 34 ZD 3407 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, çarpışmanın etsiyle Kadri Andaç'ın kullandığı otomobildeki hava yastığının açılmasıyla 5 kişilik Andıç aile ferdi, sürücü dışında yara almadan kurtuldu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu. otomobillerin kaldırılmasıysa bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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