HABER

Otomobildeki ilk yardım çantasından uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı otomobilde bulunan ilk yardım çantasının içinden bonzai ve esrar çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.  Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saray jandarma ekipleri, ilçede yaşayan S.B., Y.U.

Otomobildeki ilk yardım çantasından uyuşturucu çıktı

Mehmet YİRUN/SARAY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı otomobilde bulunan ilk yardım çantasının içinden bonzai ve esrar çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saray jandarma ekipleri, ilçede yaşayan S.B., Y.U. ve C.O.'nun uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alarak, Büyükyoncalı Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ilk yardım çantası bulundu. Çantanın içinden satışa hazır, 127 gram bonzai ve 117 gram esrar çıktı. Olayla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobildeki ilk yardım çantasından uyuşturucu çıktı

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi olduOrmanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu
Polisin arama yaptığı adreslerde, tabanca ve av tüfekleri bulunduPolisin arama yaptığı adreslerde, tabanca ve av tüfekleri bulundu
MHP lideri Bahçeli’ye sosyal medyadan hakarete 7 bin 80 TL para cezasıMHP lideri Bahçeli’ye sosyal medyadan hakarete 7 bin 80 TL para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.