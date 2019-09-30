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Otomobildeki keklerin içinden uyuşturucu çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 19:18 | Son Güncelleme

3 KİŞİ TUTUKLANDI Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu'da, otomobil içinde keklerin içine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ile yakalanan Nurettin Taşkıran, Adem Ünal ve Mustafa Özdemir, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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