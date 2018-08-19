Otomobildeki Sünger Bob'ların yanında esrar ele geçirildi

ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yaptığı aramada, 'Sünger Bob' oyuncaklarının yanındaki paketlerde 10 kilo esrar ele geçirdi.
Olay, Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine Şakir Ü. (33) yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin, 'dur' ihtarına uymayan Şakir Ü., yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada, 'Sünger Bob' oyuncaklarının yanında 10 kilo esrar bulundu. Şüphelilerin, uyşuturucuyu dikkat çekmemesi için oyuncaklarla yan yana koydukları belirtildi.
Gözaltına alınan Şakir Ü., uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. Üzerinden çıkan 2 bin 875 liraya da el konulan Şakir Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Avcılar'da vahşet!
Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum