Otomobildeki Sünger Bob'ların yanında esrar ele geçirildi

ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yaptığı aramada, 'Sünger Bob' oyuncaklarının yanındaki paketlerde 10 kilo esrar ele geçirdi.

Olay, Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine Şakir Ü. (33) yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin, 'dur' ihtarına uymayan Şakir Ü., yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada, 'Sünger Bob' oyuncaklarının yanında 10 kilo esrar bulundu. Şüphelilerin, uyşuturucuyu dikkat çekmemesi için oyuncaklarla yan yana koydukları belirtildi.

Gözaltına alınan Şakir Ü., uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. Üzerinden çıkan 2 bin 875 liraya da el konulan Şakir Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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