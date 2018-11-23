HABER

Otomobildeki tartışma sonrası bıçaklanan nakliyeci öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, nakliyeci Murat Kepenek (41), otomobilde 2 kişiyle tartışarak, araçtan indi.

Otomobildeki tartışma sonrası bıçaklanan nakliyeci öldü

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, nakliyeci Murat Kepenek (41), otomobilde 2 kişiyle tartışarak, araçtan indi. Arkasından inen ikiliden biri, Kepenek'i bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Kepenek, yaşamını yitirirken, 2 kişi otomobille kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün gece saatlerinde, Çayırova'ya bağlı Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyecilik yapan Murat Kepenek, iddiaya göre, buluştuğu 2 kişiyle otomobilde görüştü. Kepenek, bir süre sonra bu kişilerle tartışarak, araçtan indi. Arkasından inen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişiden 1'i, Kepenek'i bıçakladı. Kepenek, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hemen otomobile doğru yöneldi. Otomobildeki kişiye Kepenek'i öldürdüğünü söyleyen saldırgan, araca bindi ve şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kepenek'in yerde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kepenek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Murat Kepenek'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları sonrası otopsi için morga götürüldü. Polis, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobildeki tartışma sonrası bıçaklanan nakliyeci öldü

Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!
Antalya'da portakal toplamaya giden Suriyelilerin minibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı- (2)- YenidenAntalya'da portakal toplamaya giden Suriyelilerin minibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı- (2)- Yeniden
FETÖ'nün 'TSK yapılanması' operasyonunda 11 kişi adliyedeFETÖ'nün 'TSK yapılanması' operasyonunda 11 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Karısı ve çocukları da yanında! Yaptığı şey pes dedirtti

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Bu kış uyumayı unuttular

Bu kış uyumayı unuttular

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!

Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.