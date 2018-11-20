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Otomobildeki termosifonlardan eroin ve Afyon sakızı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

VAN'da polisin otomobilde yaptığı aramada 2 termosifon içerisine gizlenmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Otomobildeki termosifonlardan eroin ve Afyon sakızı çıktı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'da polisin otomobilde yaptığı aramada 2 termosifon içerisine gizlenmiş 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar - Başkale Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, otomobilde bulunan 2 termosifon içerisine zulalanmış 54 kilo 800 gram eroin ile 8 kilo 490 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili Ö.A. ve M.P. yakalanarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobildeki termosifonlardan eroin ve Afyon sakızı çıktıOtomobildeki termosifonlardan eroin ve Afyon sakızı çıktıOtomobildeki termosifonlardan eroin ve Afyon sakızı çıktıOtomobildeki termosifonlardan eroin ve Afyon sakızı çıktı

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