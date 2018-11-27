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Otomobildeki uyuşturucuyu 'Çako' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 15:57 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramada, arka koltuğun altına gizlenmiş 14 bin 310 adet uyuşturucu hap bulundu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramada, arka koltuğun altına gizlenmiş 14 bin 310 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Aydın- Denizli karayolunda polis noktası oluşturan ekipler, dün (pazartesi) denetim yaptı. Polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurup arama yaptı. Alman cinsi 'Çako' isimli uyuşturucu dedektörü köpek de aramaya katıldı. Aracın arka koltuğun altında uyuşturucu kokusu alan 'Çako', patileriyle tepki gösterdi. Koltuğu kaldıran polis ekipleri, 10 ayrı poşette toplam 14 bin 310 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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