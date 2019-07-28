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Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bozo' buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:28 | Son Güncelleme

VAN'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulup, Narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yapılan otomobilde 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulup, Narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yapılan otomobilde 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hakkari-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, sağ arka kapı iç döşemeleri ile ön konsolun tabanına gizlenmiş 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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